Mariborska občina sodeluje pri dveh projektih za energetsko učinkovito prihodnost

Maribor, 13. februarja - V Vetrinjskem dvoru Maribor so danes na dogodku Skupaj za trajnostni razvoj in energetsko učinkovito prihodnost predstavili dva evropska projekta, povezana s to tematiko. Prvi je namenjen pospeševanju digitalizacije in zelenih mobilnostnih rešitev, drugi pa zmanjševanju okoljskega odtisa pri javnih prevozih.