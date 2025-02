Luka Dončić doživel prvi poraz z LA Lakers

Salt Lake City, 13. februarja - Košarkarji Los Angeles Lakers so po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz v ligi NBA in sploh prvega z novincem Luko Dončićem na igrišču. Slovenski zvezdnik je zaigral na drugi tekmi v dresu jezernikov proti Utah Jazz in doživel prvi poraz. Lakers so v Salt Lake Cityju izgubili s 119:131, Dončićevih 16 točk je bilo premalo za uspeh.