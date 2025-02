Pravosodno ministrstvo ZDA toži New York zaradi oviranja migrantske politike

Washington, 13. februarja - Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je v sredo sporočila, da so vložili tožbo proti zvezni državi New York in guvernerki Kathy Hochul zaradi oviranja politike vlade Donalda Trumpa o izgonu priseljencev, ki v ZDA bivajo nezakonito. Pravosodno ministrstvo je prejšnji teden vložilo podobno tožbo proti zvezni državi Illinois.