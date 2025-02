Liverpoolski derbi brez zmagovalca

London, 12. februarja - Zaostali liverpoolski nogometni derbi angleške lige med Liverpoolom in Evertonom, zadnji na dosedanjem Evertonovem stadionu Goodison Park, se je končal brez zmagovalca. Z remijem 2:2 so lahko bolj zadovoljni domači, če ne zaradi drugega, zaradi dejstva, da so do točke prišli v osmi minuti sodnikovega dodatka, ko je v polno zadel James Tarkowski.