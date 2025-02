Newyorške borze končale neenotno

New York, 12. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Podatki o januarski inflaciji v ZDA, ki so bili višji od pričakovanih, so povečali zaskrbljenost vlagateljev, da ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) ne bo kmalu znižala obrestnih mer, poročajo tuje tiskovne agencije.