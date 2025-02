Jordanija in Egipt znova izrazila nasprotovanje Trumpovemu načrtu o Gazi

Kairo/Aman, 12. februarja - Jordanski kralj Abudlah II. in egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi sta danes znova izrazila nestrinjanje z načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa za preselitev prebivalcev Gaze. V telefonskem pogovoru sta pozvala k takojšnjemu začetku obnove Gaze in preprečitvi razselitve Palestincev, so sporočili iz Kaira.