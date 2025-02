Zunanji ministri treh članic EU: Dogovora o Ukrajini brez Kijeva in Evropejcev ne more biti

Pariz, 12. februarja - Brez sodelovanja Evropejcev v pogajanjih v Ukrajini ne bo pravičnega in trajnega miru, so danes v Parizu opozorili zunanji ministri Francije, Nemčije in Španije. Po dogovoru predsednikov ZDA in Rusije o začetku mirovnih pogajanj so tudi izpostavili, da nobene odločitve o Ukrajini ni mogoče sprejeti brez sodelovanja Kijeva.