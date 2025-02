V Pivki slovesnost ob odprtju petih novih občinskih stanovanj

Pivka, 12. februarja - V Pivki so danes slovesno odprli objekt na Kolodvorski 11, v katerem so v minulih mesecih uredili pet občinskih stanovanj, štiri manjša in eno večje. Najemnike zanje že iščejo s pomočjo razpisa, ki so ga objavili v minulem mesecu. Projekt obnove je vreden nekaj manj kot 750.000 evrov.