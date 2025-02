Ministri EU za enoten odziv na napoved ameriških carin

Bruselj, 12. februarja - Ministri EU za trgovino so danes na neformalni videokonferenci razpravljali o trgovinskih odnosih med EU in ZDA. Strinjali so se, da so države EU po napovedi ZDA o uvedbi carin odločene zaščititi evropski sektor jekla in aluminija ter da bodo Evropsko komisijo podprle za sorazmerne protiukrepe.

"Današnje srečanje je pokazalo, da so države članice EU solidarne," je dejal minister za razvoj in tehnologijo Krzysztof Paszek iz Poljske, ki predseduje Svetu EU. Čeprav je partnerstvo med EU in ZDA strateškega pomena, bomo podprli Evropsko komisijo, da bo v takih primerih dejavna ter se po potrebi sorazmerno in odgovorno odzvala.

Predsednica Evropske komisije Ursule von der Leyen je v torek dejala, da bo EU ukrepala, da zaščiti svoje gospodarske interese in da zaščiti svoje delavce, podjetja in potrošnike. Po njenih besedah neupravičene carine za EU ne bodo ostale brez odgovora, sprožile bodo odločne in sorazmerne protiukrepe.

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da z 12. marcem uvede 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, je močno obsodila. Ocenila je, da so carine davki, ti pa so slabi za podjetja, še slabši pa za potrošnike.