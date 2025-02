Evropske borze v zelenem, evro pridobil, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 12. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, pri čemer sta frankfurtska in londonska borza zabeležili nove rekorde, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evro se je v primerjavi z dolarjem okrepil, cene nafte pa so se opazno znižale.