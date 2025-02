Trump in Putin po telefonu za začetek pogovorov o Ukrajini

Washington/Moskva, 12. februarja - Predsednika ZDA in Rusije, Donald Trump in Vladimir Putin, sta danes govorila po telefonu, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili v Washingtonu in Kremlju. Rusija in ZDA bosta nemudoma začeli pogovore o Ukrajini, je po pogovorih dejal Trump. Iz Kremlja pa so sporočili, da sta se strinjala, da je "napočil čas za sodelovanje".