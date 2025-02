EU in Kanada v luči grožnje Trumpovih carin poudarili tesne odnose

Bruselj, 12. februarja - Voditelji EU in Kanade so danes v Bruslju poudarili tesne trgovinske odnose in sodelovanje v luči globalnih izzivov, pri čemer so govorili tudi o carinah, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel višje carine na aluminij in jeklo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Kanado označila za zaupanja vredno partnerico.