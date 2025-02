Na okrogli mizi o priložnostih in izzivih na področju biotehnologije v Sloveniji

Ljubljana, 12. februarja - Biotehnologija je ključna za trajnostno prihodnost družbe, Slovenija pa s tesnim sodelovanjem med industrijo, akademskim svetom in raziskovalci ponuja obetavne priložnosti na tem področju. Za njen napredek so ključni ustrezni zakonski okviri, vlaganja v inovacije in odprtost družbe do novih tehnologij, so poudarili na okrogli mizi BFestivala.