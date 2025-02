Zveza Romov Slovenije izbrala najboljše romske športnike

Murska Sobota, 12. februarja - Zveza Romov Slovenije je danes v Murski Soboti podelila priznanja za izjemne dosežke romskih športnikov v zadnjem letu. Med prejemniki so nogometašica Alja Horvat, rokoborec Mitja Cener in NK Pušča. Izbor so oživili po večletnem premoru, ker želijo okrepiti motivacijo za šport med mladimi, je za STA povedal predsednik zveze Jožek Horvat Muc.

Kot je opozoril Horvat Muc, so ugotovili, da romski športniki in ekipe pogosto nimajo zadostne spodbude za aktivno ukvarjanje s športom. Po njegovih besedah je bila v preteklosti športna kultura v romskih skupnostih bistveno močnejša, z več nogometnimi, strelskimi in drugimi športnimi društvi, a sčasoma se je zanimanje zmanjšalo. Prepričan je, da lahko priznanja za odlične dosežke znova obudijo športni duh in mlade spodbudijo k večji dejavnosti.

Pri Zvezi Romov Slovenije si bodo prizadevali, da bo izbor romskih športnikov in ekip postal stalnica ter da bo prihodnje leto še bolje organiziran. "Priznanja niso le nagrada, ampak tudi spodbuda za prihodnje generacije, da vztrajajo v športu in si prizadevajo za odličnost," je dodal.

Naziv najboljše romske ekipe leta 2024 je prejel Nogometni klub Pušča, ki se je po premoru znova vključil v Medobčinsko nogometno ligo Murska Sobota in trenutno zaseda 12. mesto med 16 ekipami. Drugo mesto je osvojil Klub malega nogometa Jauševo, ki tekmuje v Občinski zvezi klubov malega nogometa Puconci in je trenutno drugi v BB ligi. Tretje mesto je pripadlo RŠD Kamenci - Romi, ki nastopa v Pomurski ligi na travi in trenutno zaseda osmo mesto.

Med posamezniki je naslov najboljšega romskega športnika leta 2024 osvojil rokoborec Mitja Cener, ki je dosegel številne odlične rezultate, med drugim tretje mesto na Balkanskem prvenstvu v Skopju, prvo mesto v mednarodni ligi v Zagrebu ter naslov državnega prvaka Slovenije v kategoriji do 71 kg. Drugi je Davor Horvat, ki uspešno nastopa v romski pikado ligi in je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Španiji. Tretji je Chris Cener, ki igra v drugoligaškem nogometnem klubu Beltinci.

Naziv najboljše romske športnice leta je prejela Alja Horvat iz Ženskega nogometnega kluba Mura Murska Sobota, ki je s svojo ekipo osvojila naslov državnih prvakinj v državnem prvenstvu U17. Posebno priznanje za vrhunske športne dosežke v letu 2024 je prejelo Romsko društvo za razvoj športa mladih in otrok Pušča za uspehe na turnirjih in spodbujanje mladih k športu.