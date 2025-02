Francozi z obrambo naslova odprli biatlonsko SP

Lenzerheide, 12. februarja - Mešana štafeta Francije v postavi Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot in Emilien Jacquelin je ubranila naslov biatlonskih svetovnih prvakov iz Novega Mesta 2024 in z zlatom odprla letošnje SP v švicarskem Lenzerheideju. Slovenci Lena Repinc, Anamarija Lampič, Jakov Fak in Lovro Planko so zasedli 11. mesto.