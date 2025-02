Celjski mestni svetniki so se seznanili z lansko škodo zaradi naravnih nesreč

Celje, 12. februarja - Celjski mestni svetniki so se na današnji seji seznanili s poročilom Civilne zaščite celjske občine za leto 2024. Večje neurje je tako občino prizadelo septembra in povzročilo zalitje objektov, cest in podvozov, sprožilo pa je tudi nekaj zdrsov zemljine. Povzročena škoda je presegla 326.000 evrov. Škoda po pozebi pa znaša več kot 100.000 evrov.