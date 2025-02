Vojna v Ukrajini povzročila tudi skok emisij v zračnem prometu

Berlin, 15. februarja - Vojna v Ukrajini je med drugim spremenila tudi potek letalskega prometa. Mnoge letalske povezave med Evropo in Azijo, ki so prej potekale prek Ukrajine in Rusije, namreč zdaj potekajo mimo njih, zaradi česar so daljše, večja poraba kerozina pa se pozna v povečanih emisijah ogljikovega dioksida (CO2), kaže ta teden objavljena raziskava.