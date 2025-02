Vreme: Ponoči bo oblačno, rahle padavine bodo večinoma ponehale

Ljubljana, 12. februarja - Ponoči bo oblačno, rahle padavine bodo večinoma ponehale. V četrtek bo pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine počasi slabele. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V soboto bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih, čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, na območju Kvarnerja in Gorskega Kotarja bo rahlo deževalo. V četrtek bo večinoma oblačno. Predvsem v Kvarnerju in v Furlaniji Julijski krajini bo občasno deževalo.