NPU v zvezi z umorom Satka Zovka v zadnjih dneh pridržal štiri osebe

Ljubljana, 12. februarja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v zvezi z umorom Satka Zovka pridržal več oseb, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Štiri osumljene izvršitve umora in trgovanja z drogo so danes s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje, je povedal direktor NPU Darko Muženič.