Ukrajinska varnostna služba v lastnih vrstah odkrila ruskega vohuna

Kijev, 12. februarja - Ukrajinska varnostna služba (SBU) je danes sporočila, da je v lastnih vrstah odkrila domnevnega ruskega vohuna. Po njenih navedbah je vodja protiterorističnega oddelka, katerega imena ni navedla, zbiral informacije in jih posredoval Rusiji. Zaradi izdaje mu grozi do 15 let zapora.