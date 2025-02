Socialna inšpekcija Zavodu Jutro prepovedala vključevanje novih uporabnikov, zavod naj bi nepravilnosti že odpravil

Kočevje, 12. februarja - Socialna inšpekcija je pri Zavodu Jutro, ki v občini Kočevje izvaja pomoč na domu, zaznala več kršitev standardov in normativov, kot tudi, da nima zaposlenega ustreznega strokovnega kadra. Zato mu je do zagotovitve primernega kadra prepovedala vključevanje novih uporabnikov. Zavod je medtem kader že pridobil in deluje nemoteno, je povedal direktor.