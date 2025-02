Komunalno podjetje Vrhnika z novim razširjenim zbirnim centrom odpadkov

Vrhnika, 12. februarja - Komunalno podjetje Vrhnika je danes slavnostno odprlo razširjen zbirni center, namenjen prebivalcem občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Po zagotovitvi vodstva podjetja so s tem odpravili pomanjkljivosti, na katere jih je že leta 2020 opozoril inšpektorat za okolje in prostor. V prihodnjih letih pa ne izključujejo zgraditve novega centra.