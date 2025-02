Slovenski raziskovalci v novi študiji razkrivajo vonj staroegipčanskih mumij

Ljubljana, 14. februarja - Staroegipčanska mumificirana telesa imajo vonj po lesu, sladkem in začimbah ugotavlja študija, ki so jo vodili raziskovalci z ljubljanske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in univerzitetnega kolidža v Londonu. Gre za prvo sistematično raziskavo vonjav mumificiranih teles, kjer so uporabili elektronski nos in izurjene človeške vohalce.