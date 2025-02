Moskva, 12. februarja - ZDA so v okviru izmenjave zapornikov, v kateri je Rusija v torek izpustila ameriškega učitelja Marca Fogla, na prostost izpustile ruskega državljana, so danes sporočili v Kremlju. Dodali so, da bodo identiteto izpuščenega razkrili po njegovi vrnitvi v Rusijo.