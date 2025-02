Nagrada nemškega gospodarstva letos Medisu

Ljubljana, 12. februarja - Nagrado nemškega gospodarstva, ki jo podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica, je letos prejelo podjetje za trženje zdravil in medicinskih pripomočkov Medis. Komisija se je tokrat osredotočila na dobre delodajalce, finalisti pa so bili še Bayer, Mikro+Polo in BSH Hišni aparati Nazarje.