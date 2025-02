Petrič in Poklukar podelila 66 medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost

Tacen, 12. februarja - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta danes na Policijski akademiji v Tacnu podelila 66 medalj za požrtvovalnost in hrabrost. Med prejemniki je 47 policistov in 19 občanov, ki so pomagali v 39 dogodkih. Ta dejanja so danes redkejša in zato veliko vrednejša, meni Petrič.