Obnova osrednje ceste na Krasu naj bi bila končana do konca maja 2026

Miren-Kostanjevica, 12. februarja - V minulih tednih so začeli obnavljati cesto med Mirnom in Opatjim selom na Krasu, kjer so po uničujočem požaru leta 2022 cestišče ogrožala tudi ožgana drevesa in zemeljski vdori. Kot so za STA potrdili na direkciji za infrastrukturo, bodo gradbena dela na tem odseku trajala še 15 mesecev. Obenem na občini aktivno vodijo več projektov za obnovo.