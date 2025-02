Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 12. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi obarvan v zeleno. Do 11.30 je pridobil 0,14 odstotka, največ pa so k rasti prispevale delnice NLB, ki se zvišujejo po 0,71-odstotni stopnji. Vlagateljem so medtem najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so doslej opravili za skoraj 867.000 evrov poslov.