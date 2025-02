Jurij Tepeš: Želim si, da dekleta doma skačejo sproščeno

Ljubljana, 13. februarja - Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih in nekdanji skakalec Jurij Tepeš bo na Ljubnem konec tedna prvič v tovrstni vlogi na domači tekmi. Vodil bo ekipo desetih skakalk na čelu z najboljšima to zimo, Niko Prevc in Emo Klinec. Preostala mesta so po večini zasedle mlade skakalke, ki se bodo prvič predstavile na tej ravni.