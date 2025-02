Na dogodku AHK Slovenija o krepitvi sodelovanja kot odgovoru na gospodarske izzive

Ljubljana, 12. februarja - Evropsko gospodarstvo je nedvomno v zahtevnem obdobju, ki podjetja postavlja pred številne izzive, so ocenili sodelujoči na današnjem dogodku Slovensko-nemške gospodarske zbornice (AHK Slovenija). Strinjali so se, da je pravi odgovor nanje krepitev sodelovanja na vseh ravneh, nikakor pa ne protekcionizem in obračanje hrbta globalizaciji.