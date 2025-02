Na Hrvaškem zaradi suma korupcije aretirali predsednico Zveze slovenskih društev

Zagreb, 12. februarja - Hrvaški organi pregona so v torek zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil aretirali poslanko Socialdemokratske stranke (SDP) in predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbaro Antolić Vupora. Pri SDP so v odzivu izpostavili čas aretacije, ki da je v luči političnih razmer v državi zanimiv.