NPU v zvezi z umorom Satka Zovka v zadnjih dneh pridržal več oseb

Ljubljana, 12. februarja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) izvaja preiskovalna dejanja in je v zvezi z umorom Satka Zovka pridržal več oseb, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Po poročanju Večera naj bi policija pri najmanj sedmih osumljenih v ponedeljek in torek v Ljubljani, Domžalah in drugje opravila hišne preiskave, pri čemer naj bi nekatere pridržala.