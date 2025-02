Skupina United Group v prodajo SBB Srbija

Beograd, 12. februarja - Skupina United Group je sklenila dogovor o prodaji SBB Srbija družbi E& PPF Telecom, hkrati pa tudi Net TV Plus in pravic za športne prenose za zahodni Balkan Telekomu Srbija. Transakcije so vredne 1,5 milijarde evrov, so v sporočilu zapisali v United Group, ki medtem v lasti ohranja svoje ključne medijske hiše v Srbiji, vključno z N1 in Nova S.