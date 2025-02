Podnebni svet o ukrepih za izboljšanje razmer v prometu

Ljubljana, 12. februarja - Člani podnebnega sveta so na ponedeljkovi seji razpravljali o predlogih ukrepov s področja transporta ter predstavili več rešitev za izboljšanje razmer v slovenskem prometu. Med predlogi so omejitev hitrosti vožnje na avtocestah in v naseljih, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.