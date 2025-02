Društvo slovenskih režiserjev nagrado za življenjsko delo namenilo Nadji Velušček

Ljubljana, 12. februarja - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je letos nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije namenilo Nadji Velušček. Kot so zapisali v utemeljitvi, je v desetletjih kontinuiranega ustvarjanja slovenski in evropski prostor obogatila z dragocenim, svojstvenim pogledom.