Vreme: Danes bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo

Ljubljana, 12. februarja - Danes bo oblačno. Pojavljale se bodo rahle padavine, po nižinah v notranjosti deloma dež, sprva deloma tudi rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine počasi slabele. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V soboto bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih, čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bodo občasno rahle padavine, po nižinah povečini rahel dež ali rošenje. V četrtek bo večinoma oblačno. Predvsem v Kvarnerju in v Furlaniji Julijski krajini bo občasno deževalo.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Obremenitev se bo zvečer krepila, moteno bo spanje v noči na petek.