Koroški radio s prenovljenimi prostori in posodobljeno opremo

Slovenj Gradec, 12. februarja - Koroški radio ima po več mesecev trajajoči obnovi, v času katere je neprekinjeno deloval, prenovljene prostore in posodobljeno studijsko opremo. Novosti so predstavili danes, ko so podelili tudi plaketo Koroška osebnost leta 2024. Prejel jo je direktor podjetja Pergola Vidko Švajger, ki so ga med petimi kandidati izbrali poslušalci.