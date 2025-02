Towns popeljal Knicks do zmage nad Indiano, Durant v zgodovino

Chicago, 12. februarja - Karl-Anthony Towns je s 40 točkami v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal New York Knicks do gostujoče zmage s 128:115 nad tekmeci Indiana Pacers. Towns je k zmagi dodal še 12 skokov, pet podaj in tri ukradene žoge. Veteran Phoenixa Kevin Durant pa se je pridružil elitnemu klubu košarkarjev z vsaj 30.000 točkami v ligi NBA.