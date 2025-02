Luka Dončić in LeBron James dobila pomoč

Los Angeles, 12. februarja - Ukrajinski košarkarski center Aleks Len je kot prost igralec podpisal pogodbo z Los Angeles Lakers, kjer bo združil moči s slovenskim asom Luko Dončićem in z domačim veteranom LeBronom Jamesom, so sporočili iz kluba. Do sodelovanja z Lenom je prišlo, ko je prejšnji prestop za Marka Williamsa iz Charlotte propadel.