TVS: Obsojeni štirje policisti, ki so oktobra 2021 varovali protestni shod

Ljubljana, 11. februarja - Okrajno sodišče je izreklo prvo obsodilno sodbo policistom, ki so 5. oktobra 2021 varovali protestni shod proti tedanji vladi, na katerem so uporabili vodni top in solzivec. Po poročanju Televizije Slovenija naj bi bili štirje policisti obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna.