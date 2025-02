IO NZS potrdil novitete za novo sezono ter program dela in finančni načrt

Brdo pri Kranju, 11. februarja - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je potrdil nekatere novosti za novo sezono. Med drugim so člani sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2025 ter sklicali redno letno skupščino, ki bo 22. aprila. Obenem so razpisali volitve za predsednika in člane nadzornega odbora ter arbitražnega sveta za obdobje 2025-2029.