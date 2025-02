Pravosodno ministrstvo ob napredku Slovenije na indeksu zaznave korupcije izpostavilo zakonodajne spremembe

Ljubljana, 11. februarja - Ministrstvo za pravosodje pozdravlja napredek Slovenije na indeksu zaznave korupcije za leto 2024. Ob tem so za STA izpostavili zakonodajne spremembe, kot sta dopolnitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije iz leta 2020 in zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je bil sprejet leta 2023.