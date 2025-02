Evropski poslanci podprli evropsko prihodnost Srbije

Strasbourg, 11. februarja - Evropski poslanci so danes razpravljali o politični krizi v Srbiji, pri čemer je bilo slišati kritike na račun srbskih oblasti, pozive k reformam in izraze podpore protestnikom. Komisarka za širitev Marta Kos je ob tem dejala, da EU ostaja zavezana evropski poti Srbije, vendar bodo za to potrebne reforme in spoštovanje temeljnih evropskih vrednot.