Radio Si z novo spodbudo za slovensko glasbeno ustvarjalnost in produkcijo

Ljubljana, 11. februarja - Radio Si je objavil javni natečaj Radio Si 2025 Standouts, namenjen koncertnemu nastopu in produkciji novih skladb. Z njim želijo spodbuditi slovensko glasbeno ustvarjalnost in produkcijo. Prijave sprejemajo do vključno 2. aprila 2025, so danes sporočili iz RTV Slovenija.