Umrla mlada francoska rokometna vratarka

Pariz, 11. februarja - Mednarodna rokometna zveza IHF je objavila, da je v starosti 21 let umrla francoska rokometna vratarka Jemima Kabeya. IHF ni razkril vzroka smrti, dodal je le, da je šlo za nenadno smrt. Pri krovni rokometni zvezi so ob tem družini, prijateljem, soigralkam in drugim izrekli sožalje.