Na Cipru po grožnji z bombo evakuirali več sto šol

Nikozija, 11. februarja - Na Cipru so danes zaradi bombnih groženj evakuirali učence in osebje približno 300 šol. Po navedbah policije med preiskavami niso našli nobenega eksploziva. Grožnje so bile sicer poslane po elektronski pošti, prejeli pa naj bi jih tudi na Madžarskem in Bosni in Hercegovini. Izkazale so se za lažne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.