Steve Bannon priznal prevaro glede gradnje zidu na meji z Mehiko

New York, 11. februarja - Nekdanji svetovalec Donalda Trumpa Steve Bannon je danes na državnem sodišču v New Yorku priznal, da je skupaj s sodelavci prevaral vlagatelje glede nadaljevanja gradnje zidu na meji z Mehiko, poroča televizija CNBC. Bannon je dobil tri leta pogojne kazni in mu ne bo treba v zapor.