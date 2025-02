Teheran, 11. februarja - V Iranu so pomilostili novinarki Nilufar Hamedi in Elaheh Mohamadi, ki sta med prvimi poročali o smrti mlade Kurdinje Mahse Amini, so danes poročali iranski mediji. Smrt Amini je v Iranu sprožila večmesečne množične in smrtonosne proteste.