Na Goriškem prenovljen javni potniški promet

Nova Gorica, 11. februarja - Po lanskih vlaganjih v nova postajališča in nove avtobuse so zdaj v Novi Gorici prenovili tudi javni mestni avtobusni promet. Oblikovali so nov koncept podlinij mestnega potniškega prometa in shematskega prikaza ter prenovili grafični prikaz voznih redov. Z nedeljo se je okrepila tudi mednarodna linijska povezava.