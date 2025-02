Jeseničani drugi del začeli s točko, Celjani s tremi

Ljubljana, 11. februarja - Hokejisti v alpski ligi so danes začeli drugi del tekmovanja. Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovile končnico, so danes gostovale pri Zell am Seeju in po podaljšku izgubile s 3:4 (1:0, 1:0, 1:3; 0:1), hokejisti RST Pellet Celja pa se za končnico borijo v kvalifikacijski skupini B. V prvi tekmi so v gosteh premagali Sisak s 5:4 (1:1, 3:1, 1:1).